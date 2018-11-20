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Başkan Kutlu Eğitim Bir- Sen yönetimi ile bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanlığına yeniden seçilen Ali Deniz ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarette yeniden başkanlık koltuğuna oturan Ali Deniz'e ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Kutlu, sendika yöneticileriyle bir süre sohbet etti. Adıyaman Belediyesi olarak eğitime verdikleri öneme dikkat çeken Başkan Kutlu, Başkan Ali Deniz ve yönetimine başarılar diledi.


Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanlığına yeniden seçilen Ali Deniz ise yaptığı konuşmada ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya teşekkür etti.

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