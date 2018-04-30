Başkan Kutlu İslam aleminin Berat Kandilini kutladı

Başkan Kutlu, 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi olan Berat Kandilini kutlayarak, "Günahlardan arınma ve temize çıkma günü olarak da bilinen Berat Kandilinde rabbimizden dileğimiz kırılan kalpleri onarmayı, dargınlık duvarlarını yıkmayı, kin ve nefret duygularını aşmayı hepimize nasip etmesidir. İnşallah, yüce Allah bu güzel günün hürmetine milletimize birlik ve dirlik, vatanımıza bütünlük ihsan eder. Bir ve beraber olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bu önemli geceleri bir fırsat olarak görmek umuduyla tüm İslam coğrafyasının Berat Kandilini kutlar, ülkemizde barış, huzur ve kardeşliğin daim olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” diye konuştu.