Başkan Kutlu İstanbul’da Adıyaman’ı tanıttı

Etnospor Kültür Festivalinde Adıyaman’ın tanıtımı yapıldı.

Festivalin açılış programına katılan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman standını ziyaret eden misafirlere Adıyaman’ın güzelliklerini anlattı. Adıyaman Belediyesinin destekleriyle festivalde yer alan Adıyaman, yöresel tatlarını ve kültürünü tanıtma fırsatı buldu. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve eşi Fulya Kutlu’da katıldı. Açılış programından sonra Adıyaman standını ziyaret eden misafirlerle yakından ilgilenen Kutlu, Adıyaman’ın güzelliklerini misafirlere anlattı. Kutlu, Adıyaman standına yapılan ziyaretlerde Adıyaman’ın tarihiyle, kültürüyle, örfüyle ve adetleriyle ülkenin eşsiz kentlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.