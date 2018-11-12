Başkan Kutlu Sırbistanlı turizmcilere Adıyaman'ı tanıttı

Adıyaman'da turizmin gelişmesi için önemli çalışmalara imza atan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, şehre davet ettiği Sırbistanlı turizmcilere Adıyaman'ın güzelliklerini tanıttı.

Adıyaman Belediyesi Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'dan turizm acenteleri yöneticileri davet edilerek Adıyaman'ın tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

Adıyaman'a gelerek Perre Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü, Arsemia Antik Kenti, Eski Kahta Kalesi ve Nemrut Dağını gezerek bilgi alan Sırbistan'ın en büyük beş acentesinin yöneticileri, daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yla bir araya gelerek şehir hakkında genel bilgi aldı. Yemekte bir araya geldiği Sırbistan heyetini Adıyaman'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman'ın barış ve huzur kenti olduğuna dikkat çekerek, “Adıyaman büyük bir turizm potansiyeline sahip bir il. İlimize dünyanın her yerinden turist geliyor ancak biz bu sayının daha da artmasını amaçlıyoruz. Bugün misafirimiz olan Sırbistanlı turizmcilerimizden de gittiklerinde Adıyaman'da gördükleri güzellikleri anlatmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Keleş Konağında Adıyaman'ın kültürünü yakından tanıma şansı da bulan Sırbistanlı turizmciler, çiğköfte eşliğinde gerçekleştirilen programda yaptıkları konuşmada Adıyaman'da olmaktan ve Adıyaman'ı gezerek buraları tanımaktan dolayı mutlu çok olduklarını söyledi.