Başkan Kutlu Spor-Der’in şampiyonluk sevincine ortak oldu

Lig’ine yükselme başarısı gösteren Adıyaman Spor-Der Bayan Voleybol Takımının şampiyonluk yemeğine katılan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman’ın profesyonel ligde temsil edileceği voleyboldaki başarısından dolayı tüm takımı ve yöneticileri kutladı.

Mücadele ettiği voleybol bölgesel ligini namaglup şampiyon tamamlayarak Lig’ine yükselen Adıyaman Spor-Der Bayan Voleybol Takımı’nın şampiyonluk yemeğine eşi Fulya Kutlu ile birlikte katılan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, elde edilen başarıdan dolayı tüm oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik etti.

Özel bir otelde gerçekleştirilen programda Başkan Kutlu, Diyarbakır’da gerçekleştirilen Play-Off maçları sonunda namağlup bir şekilde 2. Lige yükselmeyi başaran Adıyaman Spor-Der Bayan Voleybol Takımına profesyonel ligde de başarılar diledi. Programa ev sahipliği yapan Adıyaman Spor-Der Başkanı Mesut Karayılan ise Başkan Kutlu’ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Bugüne kadar hep yanımızda olan ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 2. Lig’e yükselen bayan voleybol takımımızın bu başarısını kendisine armağan ediyoruz” dedi.