Başkan Kutlu Türkiye Gazeteciler Federasyonu heyetini ağırladı

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, “Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca’yı ve beraberindeki gazeteci arkadaşlarımızı Adıyaman’da ağırladığımız için oldukça mutluyuz. İnşallah Adıyaman’ın güzelliklerini yerinde görüp, kendi illerine gittiklerinde bu güzellikleri oralarda anlatarak bizim sesimiz olurlar. Bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız İbrahim Aslan ve yönetimi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ise yaptığı konuşmada, “Huzur ve barış kenti Adıyaman’da olmaktan dolayı son derece memnunuz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu tarafından Ramazan ayında organize edilen ve daha önce Karabük, Adana ve Kayseri’de gerçekleştirdiğimiz bölgesel iftarların 4.’sünü bugün Adıyaman’da gerçekleştirmek için burada bulunuyoruz. Bugünü de dahil edersek, 60 ilden gazeteci arkadaşımızı bu iftar programlarımızda buluşturmuş olacağız. Federasyonu olarak bir yandan bu tür çalışmaları devam ettirirken, diğer yandan da gittiğimiz illerin sorunları ve tanıtımı konusunda da geniş kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak çok güzel bir şehir olan Adıyaman’ın tanıtımına destek olmaya talibiz. Bu konuda Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız İbrahim Aslan’ın organizasyonu, sizinde desteklerinizle ortak bir çalışma yapmayı istiyoruz” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Başkan Kutlu’ya günün anlamına binaen plaket takdim etti.