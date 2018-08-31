Başkan Kutlu vatandaşlarla bir araya geldi

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, belediyeye gelen vatandaşları makamında ağırlayarak sorun ve taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun gerek başkanlık makamında gerekse belediye içindeki birimlerde vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etmesi, dertlerini dinlemesi halktan da takdir topladı. Kendilerini dinleyen Başkan Kutlu’ya teşekkür eden vatandaşlar, “Talepler ve önerilerimizi direk belediye başkanına anlatabilmemiz çok güzel bir durum. İstediğimiz zaman ulaşabildiğimiz Başkanımıza, bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz” diye konuştular.