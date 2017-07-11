Başkan Kutlu yeniden İller Bankası yönetim kurulu üyeliğine seçildi

İller Bankası Yönetim Kurulu’nda 2014 yılında bu yana görev alan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, gerçekleştirilen Genel Kurul’da bir kez daha Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun teklifiyle aday gösterilen ve 7 üyeden oluşan İller Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine bir kez daha seçilen Başkan Kutlu, “İller Bankası’nın yönetim kurulunda bir kez daha görev alacak olmak benim için bir onurdur. 2014 yılından bu yana layıkıyla yerine getirme gayreti içerisinde olduğum bu görevi yine hakkaniyetle sürdürerek tüm belediyelerimizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağım. Böylesine önemli bir göreve bir kez daha beni layık görerek yönetim kurulu üyeliğine teklif eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, benim için çaba sarf eden milletvekillerimize, seçen delegelerimize ve emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.