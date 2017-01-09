Başkan Kutlu’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yaparak, tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, gazeteciliğin demokratik ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğunu söyleyerek, doğru ve ilkeli gazetecilik yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Başkan Hüsrev Kutlu, “Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan basın çalışanlarının günü kutlu olsun.

Gazetecilerin çalışma koşullarını düzenleyerek, sosyal haklar sağlayan 212 sayılı yasa 10 Ocak 1961 yılında yürürlüğe girmişti. O tarihten bu yana kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilimizdeki basın mensubu arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Demokrasinin ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya çok önemli bir yere sahiptir. Yazılı, görsel ve işitsel medyanın yanı sıra, günümüzde yaygınlaşan internet medyası da, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyon üstlenmektedir. Bu bilinçle hareket eden gazetecilerin, halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek için verdikleri mücadele her türlü takdirin üzerindedir” dedi.