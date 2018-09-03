Başkan Kutlu’dan Adıyaman 1954 Spor’a 20 bin TL galibiyet primi

Lig’de mücadele eden Adıyaman 1954 Spor’a ligin ilk maçında alınan galibiyetten dolayı 20 bin TL prim verdi.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de şampiyon olan Adıyaman 1954 Spor’a verdiği desteklerden dolayı başarıda önemli rol oynayan Adıyaman Belediyesi, takımın 3. Lig’deki ilk maçı öncesi de desteklerini sürdürdü.

3. Lig’deki ilk maçında kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’u 1-0 mağlup eden Adıyaman 1954 Spor’a maç öncesi 20 bin TL galibiyet primi sözü veren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman’ı profesyonel ligde temsil eden 1954 Spor’a desteklerinin sürdüğünü dile getirdi.

Başkan Kutlu’nun verdiği desteğe teşekkür eden taraftarlar, Adıyaman Belediyesine ve yöneticilerine teşekkür ederek, “Geçen sezon takımımızın 3. Lig’e çıkmasında en büyük desteği sağlayan Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu’ya ve diğer yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Bugün takımımız profesyonel ligde mücadele ediyorsa bunda en büyük pay bu yetkililerimize aittir” diye konuştu.