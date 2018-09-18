İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kutlu'dan Gaziler Gününü kutlaması

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Kutlu yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin temellerinin atılması, şehit ve gazilerin canları pahasına verdikleri mücadelelerle gerçekleştirdiğini belirtti. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Türkiye'nin tarihi boyunca birçok önemli kahramanlığa imza attığını da sözlerine ekleyerek, “Tarihi boyunca içeriden ve dışarıdan birçok şer odaklarla mücadele etmek zorunda kalan milletimiz, şehit ve gazilerimizin ortaya koydukları kahramanlıklar ile bugün şanlı bayrağımız altında özgürce yaşamaktadır. Bundan dolayı, bugüne kadar verdiği kahramanca mücadelelerin bilinciyle, ülkemizin isimsiz kahramanları olan şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı, minnet ve şükranla yâd ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.