Başkan Kutlu'dan Gaziler Gününü kutlaması

Başkan Kutlu yayımladığı mesajında, Cumhuriyetin temellerinin atılması, şehit ve gazilerin canları pahasına verdikleri mücadelelerle gerçekleştirdiğini belirtti. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Türkiye'nin tarihi boyunca birçok önemli kahramanlığa imza attığını da sözlerine ekleyerek, “Tarihi boyunca içeriden ve dışarıdan birçok şer odaklarla mücadele etmek zorunda kalan milletimiz, şehit ve gazilerimizin ortaya koydukları kahramanlıklar ile bugün şanlı bayrağımız altında özgürce yaşamaktadır. Bundan dolayı, bugüne kadar verdiği kahramanca mücadelelerin bilinciyle, ülkemizin isimsiz kahramanları olan şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı, minnet ve şükranla yâd ediyoruz” ifadelerini kullandı.