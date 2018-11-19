Başkan Kutlu'dan Mevlit Kandili mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in doğumunun 1447. yıldönümü vesilesiyle idrak edilecek olan Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mevlit Kandilinin tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, adalet ve hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Kutlu'nun mesajında, "Efendimiz (SAV)'in dünyayı aydınlattığı günün yıldönümü olarak kutlanan Mevlit Kandilinin ülkemizden başlayarak tüm İslam coğrafyasında ve tüm dünyada şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur iklimine vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu mübarek gece, ülkemiz ve İslam dünyası için sıkıntıların, karanlıkların, gözyaşının ve hüznün sona erdiği gecelerin başlangıcı olur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Mevlit Kandilini kutluyorum” denildi.