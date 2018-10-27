Başkan Kutlu'nun Cumhuriyet Bayramı mesajı

Hüsrev Kutlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm ulusun bayramını kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' dolayısıyla yayımladığı mesajında, bir kahramanlık destanı olan Cumhuriyetin ebediyete kadar devam edeceğini belirten Hüsrev Kutlu, “Tarih boyunca elde ettiği zafer ve engin devlet tecrübeleriyle hürriyetin timsali olan Türk milleti ilelebet bağımsız kalacaktır” dedi.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan ateşle başlayıp, 29 Ekim 1923 yılında ilan eden Cumhuriyetimizin 95. yılına erişmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kutlu, “29 Ekim 1923 yılında ilan edilen ve bugün büyük millet, güçlü devlet hedefinde emin adımlarla ilerleyen ülkemiz, milletinden aldığı güçle Allah'ın izniyle kısa süre içerisinde dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi olacaktır. 600 yıllık bir cihan devletinin mirası olarak 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet ile yeni bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 95 yılda içeriden ve dışarıdan maruz kaldığı müdahalelere rağmen daha da güçlenerek büyümesi bunun en büyük göstergesidir. 15 Temmuz'da meydanlara inerek vatanına siper olan milletimiz var olduğu sürece, önceki gün Tunceli'de operasyon sırasında donarak şehit olan iki yiğidimiz gibi yüreği vatan için çarpan asker ve polislerimiz var olduğu müddetçe, ‘vatan sevgisi imandan gelir' sözünü kendine şiar edinmiş gençliğimiz oluğu sürece bu ülke dosta güven, düşmana da korku salmaya devam edecektir Allah'ın izniyle. Büyük milletimize güçlü devlet sunma gayreti içerisinde olan hükümetimiz tarafından yapılan ve 29 Ekim 2018 tarihinde açılışı gerçekleştirilecek olan İstanbul 3. Havalimanı gibi onlarca büyük hizmetle bu ideale en kısa sürede kavuşacağız inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, rahmet ve minnetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.