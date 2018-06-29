Başkan Özdemir belediye çalışmalarını inceledi

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Mimar Sinan Mahallesi ve Yenikent Mahallerinde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek, hastane caddesinin asfaltının yapıldığını belirterek hastane caddesinin de asfaltının yenilendiğini belirtti.

Özdemir, ayrıca ilçenin muhtelif yerlerinde kaldırım ve bordür çalışmalarının yapıldığı bilgisini vererek, bu çalışmalar kapsamında yolun daha düzenli ve güzel olduğunu ifade ederek Mimar Sinan Mahallesinde de inşaatlardan dolayı bazı yollarda çökme olması nedeniyle dolgu yapılarak yolların düzeltildiğini vurguladı.