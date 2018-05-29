Başkan Özdemir belediye personeliyle bir araya geldi

Belediye Konferans Salonunda belediye personelleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gölbaşı Belediyesi ailesinin birlik ve beraberlik içerisinde çalışan büyük bir aile olduğunu söyledi. Başkan Özdemir, özveriyle çalışan personellerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Tek gayelerinin Gölbaşı için çalışmak olduğunu belirten Özdemir, “Beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarımızla zaman zaman bir araya gelerek hem yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler alıyorum, hem de öneri ve görüşlerini dinliyorum. Belediyemizin her biriminde, gece gündüz demeden çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gölbaşı Belediyesi büyük bir ailedir. Bizim amacımız ilçemize, vatandaşımıza en iyi hizmeti götürmektir. Bu yüzden daha çok çalışmamız gereklidir” diye konuştu.