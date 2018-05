Başkan Özdemir belediye personeliyle iftarda buluştu

Düzenlenen iftar programına AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Yaşar Gül, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Sincik ve belediye personeli katıldı. Bir lokantada düzenlenen İftar yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “Gölbaşı Belediyesinin çalışanları Gölbaşı’nın en büyük ailesi olma özelliğini sürekli korudu ve devam ettiriyor. Rabbim bu birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi ve huzurumuzu üzerinizden eksik etmesin. Ben bu ailenin reisi olarak nacizane haklı davanızda ve özel işlerinizde olsun resmi işlerinizde olsun her zaman tüm gücümle yanınızda olduğumuzu da olacağımı da belirtmek isterim. Elbette ilk başta söylediğim gibi haklı olmak kaydıyla. Bizler çalışmalarda planlayıcı olacağız sizler uygulayıcı olacaksınız ama esas sorumluluk sizlerde değerli arkadaşlar. Biz her zaman yükü almaya riski almaya elimizi taşın altına koymaya hazırız. Rabbim hepinizden razı olsun. Özel hayatınızda mutluluklar, işlerinizde başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Ayrıca önümüzde bir seçim var. Bu seçimi benim seçimim gibi düşünerek oy kullanacaksınız, buraya atılan her oy bana atılmış bir oydur. Hepinizi bu hafta Cuma namazından sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenleyeceği mitinge davet ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, "Rabbim kısmet etti dört yıl il başkanlığı görevinde bulundum ve ardından milletvekili seçildim. 24 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimde de yeniden aday gösterildim. Ne olursa olsun, ben değil biz varız. Mecliste cumhurbaşkanımızı seçmek için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca hepinizi 1 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenleyeceği mitinge davet ediyorum” diye konuştu.