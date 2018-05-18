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18 Mayıs 2018 16:31

Başkan Özdemir belediye serasında incelemelerde bulundu

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, her yıl düzenli olarak bölge iklimine uyum sağlayan 75 bin adet mevsimlik çiçek yetiştirilen serada incelemelerde bulundu.

Başkan Özdemir belediye serasında incelemelerde bulundu

18 Mayıs 2018 16:31


Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında, yaz aylarında Gölbaşı ilçesinde dikilmek üzere çiçek ekimi gerçekleştirildi. Ekilen çiçekler serada büyütülerek yaz aylarında Gölbaşı ilçesinde parklara, çevreyolu kenarlarına ve refüjlere dikilecek. Yapılan sera çalışmalarının sadece yaz ayları için değil kış ayları içinde olduğunu belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “Gölbaşı’na ekilen iç mekan süs bitkileri ve mevsimlik çiçek bitkilerinin üretimi Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında yapılıyor. Yılda ortalama 20 bin adet çok yıllık olan, minyatür gül, kekik, adaçayı, lavanta ve gavura, ayrıca yaz aylarında ekilmek üzere 50 bin adet de hercai menekşe çiçeği üretimi yapılıyor. Böylelikle Gölbaşımızın her mevsim çiçeklendirilmesi için çalışmalarımızı yapabilme imkanımız oluyor. Yaz ve kış üretime devam eden sera, Gölbaşı Belediyesinin ekilecek çiçek temininin tamamını sağlayarak ekonomik anlamda da tasarruf etmemizi sağlıyor” diye konuştu.




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