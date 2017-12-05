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05 Aralık 2017 14:21

Başkan Özdemir engellilerle bir araya geldi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, 3 Aralık dünya Engelliler Günü nedeniyle Engelsiz Evini ziyaret etti.

Başkan Özdemir engellilerle bir araya geldi

05 Aralık 2017 14:21


Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, SODES Projesi kapsamında Gölbaşı Belediyesi tarafından açılan Engelsiz Evini ziyaret ederek, engellilerle bir süre sohbet edip yapılan eserleri inceledi. Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, burada yaptığı konuşmada, SODES projesi kapsamında 5 yıldır hizmet verdikleri Engelsiz Evinde yılda 100 engelli vatandaşın burada cam seramik, bilgisayar, bağlama, el sanatları gibi kurslar aldıklarını ifade etti. Başkan Özdemir, “Biz belediye olarak yaptığımız hizmetlerde engelli vatandaşlarımızı da düşünüyoruz. Onlar için kaldırımları yeniden düzenledik, her yerde rahat gezmeleri için engellilerin geçeceği alanlar oluşturduk. Ayrıca engelsiz evi projemizle de 100 engelli vatandaşımızı çeşitli eğitimlerden geçiriyoruz. Burada sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Engellilere sahip çıkmak her vatandaşın görevidir. Bu vesilelerle tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler günü kutluyorum” dedi.


Başkan Özdemir, konuşmalardan sonra Engelsiz Evinde eğitim gören engellilere çeşitli hediyeler takdim etti.




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