Başkan Özdemir Gazeteciler Gününü kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özdemir mesajında, “Basın mensupları insanoğlunun bilgi ve öğrenme açlığı yüzyıllardır süregelen bir olgudur. Çevremizde ve Dünya’da olan biteni öğrenme ve bunları da çevremiz ile paylaşma bir ihtiyaçtır. Zor ancak, son derece önemli bir görevi fedakarca ifa eden gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden basın çalışanlarının ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.