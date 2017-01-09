Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 12:42

Başkan Özdemir Gazeteciler Gününü kutladı

Başkan Özdemir Gazeteciler Gününü kutladı

09 Ocak 2017 12:42

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Özdemir mesajında, “Basın mensupları insanoğlunun bilgi ve öğrenme açlığı yüzyıllardır süregelen bir olgudur. Çevremizde ve Dünya’da olan biteni öğrenme ve bunları da çevremiz ile paylaşma bir ihtiyaçtır. Zor ancak, son derece önemli bir görevi fedakarca ifa eden gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden basın çalışanlarının ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
4
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç