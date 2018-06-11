Başkan Özdemir iftar denetimi

Gölbaşı Belediye Başkanı Özdemir, Ramazan ayı boyunca ilçenin 9 farklı noktasında verilen iftar etkinliklerinde dağıtılacak yemekleri yerinde inceledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’in de bizzat denetlediği yemekler, Ramazan’da ilçe halkına farklı noktalarda servis ediliyor.

Bin 500 engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların da evlerine servis edilen iftar yemeklerinin çok usta ellerden çıktığını dile getiren Başkan Özdemir, vatandaşların güven içinde iftar yemeklerini afiyetle yiyebileceklerini söyledi.

Ramazan’ın ilk gününden itibaren yemek şirketlerine yaptığı denetimde hazırlanan yemekleri tek tek kontrol eden Belediye Başkanı Özdemir, yemek pişirimine de yardım etti.