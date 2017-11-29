Başkan Özdemir işadamı Doğan ile bir araya geldi

Aydınlatma sistemi işi yapan İş adamı Halil doğan, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Doğan, Gölbaşı ilçesinin güzel ve yaşanılabilir bir ilçe olduğunu belirterek ilçeyi her geçen gün daha da güzelleştiren bir şehir yapısına kavuşturdukları için Başkan Özdemir’e teşekkür etti. Belediye Başkanı Yusuf Özdemir de ilçe ve çalışmalar hakkında kısa bilgiler vererek tüm çalışmaların halk eksenli olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmalardan sonra Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’e iş adamı Halil Doğan tarafından süs vazosu hediye edildi.