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29 Kasım 2017 13:41

Başkan Özdemir işadamı Doğan ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’i, işadamı Halil Doğan ziyaret etti.

Başkan Özdemir işadamı Doğan ile bir araya geldi

29 Kasım 2017 13:41


Aydınlatma sistemi işi yapan İş adamı Halil doğan, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Doğan, Gölbaşı ilçesinin güzel ve yaşanılabilir bir ilçe olduğunu belirterek ilçeyi her geçen gün daha da güzelleştiren bir şehir yapısına kavuşturdukları için Başkan Özdemir’e teşekkür etti. Belediye Başkanı Yusuf Özdemir de ilçe ve çalışmalar hakkında kısa bilgiler vererek tüm çalışmaların halk eksenli olduğunu sözlerine ekledi.


Konuşmalardan sonra Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’e iş adamı Halil Doğan tarafından süs vazosu hediye edildi.




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