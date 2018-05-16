Başkan Özdemir kaldırım çalışmalarını inceledi

12 yıllık olan kaldırımların deforme olmasından dolayı yenilendiğini belirten Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, “Belediye olarak ilçenin muhtelif yerlerinde kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Bunların içinde en önemlisi olan çarşı merkezinde devam eden kaldırım çalışmalarıdır. Buradaki kaldırımlar 12 yıldan fazladır kullanılıyor. Bu kaldırımların çeşitli sebeplerle deforme olması nedeniyle yeniliyoruz. Bu kaldırımlarda engelliler için de engellilerin rahat bir şekilde hareket etmeleri doğrultusunda çalışmalar da yapılmaktadır. Ayrıca ilçemizin çeşitli yerlerinde kaldırım çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir” diye konuştu.