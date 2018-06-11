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11 Haziran 2018 13:41

Başkan Özdemir personellerle toplantı düzenledi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, düzenlenen toplantıda belediye personeli ile bir araya geldi.

Başkan Özdemir personellerle toplantı düzenledi

11 Haziran 2018 13:41


Belediye Başkanı Özdemir, Gölbaşı Belediyesinin ilçenin diğer kurumlarına göre büyük bir aile olduğunun vurguladı.


Özdemir, “Biz ilçenin en büyük ailesiyiz. Yaptığımız işler bizi gösterir. Bu yüzden işlerimizi yaparken daha güzel, özenli bir şekilde yapalım. Yaptığımız işe özenelim. Vatandaş gelip gördüğünde bizlere yapılan hizmet için teşekkür etsin. Önümüzde bir seçim var, bu seçimde sizden desteklerinizi bekliyorum. AK Parti’ye vereceğiniz her oy benim için, bana verilmiş bir oydur. Hepinize çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.




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