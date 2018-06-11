Başkan Özdemir personellerle toplantı düzenledi

Belediye Başkanı Özdemir, Gölbaşı Belediyesinin ilçenin diğer kurumlarına göre büyük bir aile olduğunun vurguladı.

Özdemir, “Biz ilçenin en büyük ailesiyiz. Yaptığımız işler bizi gösterir. Bu yüzden işlerimizi yaparken daha güzel, özenli bir şekilde yapalım. Yaptığımız işe özenelim. Vatandaş gelip gördüğünde bizlere yapılan hizmet için teşekkür etsin. Önümüzde bir seçim var, bu seçimde sizden desteklerinizi bekliyorum. AK Parti’ye vereceğiniz her oy benim için, bana verilmiş bir oydur. Hepinize çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.