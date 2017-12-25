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25 Aralık 2017 12:52

Başkan Özdemir yılın başarılı belediye başkanı seçildi

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesi ile yılın başarılı belediye başkanı seçildi.

Başkan Özdemir yılın başarılı belediye başkanı seçildi

25 Aralık 2017 12:52


Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl 7.si düzenlenen ‘Yılın yerel yöneticileri belirleniyor” anketinde Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, hizmet ve proje kapsamında Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesi ile Yılın Başarılı Belediye Başkanı ödülünü aldı.


Yılın başarılı belediye başkanı ödülünü alan Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, göreve geldiği ilk günden beri hizmet ve vatandaş odaklı çalışmalar yaptıklarını belirterek ilçede önemli projelerden birisi olan Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi projesinin ödüle layık görülmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek ödülü alanlara teşekkürlerini sundu.




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