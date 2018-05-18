Başkan Özdemir’den 19 Mayıs mesajı

yılı nedeniyle yayımladı.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir mesajında, Türk milletinin tüm dünyada bağımsızlığına düşkün bir millet olarak tanındığını söyledi. Özdemir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlattığı bağımsızlık hareketi milletimizin azim ve kararlılığı ile birleşerek, tüm yurtta dalga dalga yayılmış ve Milli Mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmıştır. Milletimiz hiçbir zaman bağımsızlığından ödün vermemiş, kendi vatan toprağında yaşamak için her türlü fedakarlığı yapmış bir milletir. Verilen çetin mücadele sonucunda, kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün dünyada önemli küresel güçlerden biri haline gelmiştir. 2023 ve 2071 vizyonu ile geleceğe emin adımlarla yürüyen Türkiye Cumhuriyeti 21. yüzyıla damgasını vuracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.