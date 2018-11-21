Başkan Özdemir'den ‘su' açıklaması

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, klor makinesinin değişimi sırasında ayar yapılırken depoya fazla klor salındığını ve deponun temizlenip yeniden mahalleye su verdiklerini bildirdi.
Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesinde 7 öğrenci akşam yemeği sonrasında içtikleri sunun koktuğunu ve sudan zehirlendiklerini iddia etmişti. Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, klor makinesinin değişimi esnasında klorun fazla bırakıldığını belirterek, “İlçemiz Kurugeçit Mahallesini besleyen su deposunda bugün saat 16:00-18:00 saatleri arasında klor makinesinin değişimi sırasında klor ayarı yapılırken depoya fazla klor salınmıştır. Mahallemizde sudan koku geldiği ihbarı üzerine su deposu tamamen boşaltılıp gerekli temizlik işleminin yapılmasının ardından mahallemize yeniden su verilmeye başlanmıştır. Mahallelimiz gönül rahatlığıyla suyu içebilir. İlçemizdeki bilgi kirliliğini önlemek amacıyla bu açıklamaya lüzum görülmüştür. İlçe halkımıza saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.