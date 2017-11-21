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21 Kasım 2017 17:57

Başkan Özöncel teknoloji bağımlılığından bahsetti

Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, çocukların ekranla değil akranlarıyla oynaması gerektiğini vurguladı.

Başkan Özöncel teknoloji bağımlılığından bahsetti

21 Kasım 2017 17:57


Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel yaptığı açıklamada, bilgisayar ve televizyon ekranının yıkıcı etkilerden korumak için çocukları ekranla değil akranlarıyla buluşturulması gerektiğini söyledi.


Başkan Özöncel, adalet, paylaşma, dayanışma, güven, takım ruhu, merhamet ve kural kavramı akranla bir arada yapılan etkinliklerde ortaya çıkacağın ve pekişeceğini dile getirdi.


Başkan Özöncel, “Günümüzün en büyük sorunlarından biri; çocuklarda, gençlerde hatta yetişkinlerde görülen ve davranışsal bağımlılık adı altında değerlendirilen bilgisayar, tablet, telefon, televizyon bağımlılığıdır. Hemen hemen her evde yaşanan bu sorunlar anne ile çocuğun ilişkisini bozmakla kalmaz, çocuğa sosyal, bilişsel ve psikomotor alanda çok büyük kayıplar yaşatır. Elbette ki yararlı yanları da var ancak maalesef henüz teknolojiyi yararlı olacak şekilde kullanmayı dünya yüzünde hiç kimse tam anlamıyla becerebilmiş değil. Özellikle, teknolojinin çok kısıtlı olduğu zamanlarda doğup, bir anda patlayan ve gelişen teknoloji çağı arasında sıkışmış bir nesil için bu dengeyi kurmak maalesef bir hayli zor görünüyor. Peki bunun bir çıkar yolu yok mudur, aile içi iletişim ve teknoloji kullanımı konusunda bilinçlenmiş bir toplumun bu tür handikapları aşacağından şüphe yoktur. Sağlıklı bir gelecek için sağlıklı akran iletişimini şiddetle tavsiye ediyoruz“ diye konuştu.




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