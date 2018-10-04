Başkan Öztürk'ten Hayvanları Koruma Günü açıklaması

Hayvanların sadece 4 Ekimde değil her daim korunması ve bakılması gerektiğini vurgulayan Başkan Öztürk, “Hayvanlara karşı şefkat ve sevgi ile davranmalı, gelecekte sağlıklı bir toplum ve yaşanabilir bir dünya için geleceğimiz olan çocuklarımıza hayvan sevgisini mutlaka aşılamalıyız.

Çocuğumuzun ahlaki gelişiminde önemli rol oynayan, onun mutlak bir benmerkezci olmasının önüne geçen hayvan sevgisi, çocuklara sorumluluk da aşılıyor.

Hayvanlarla ilişki, çocuğa, insanın nasıl doğanın bir parçası olduğunu da anlatır. İnsanlar gibi olmasa da, hayvanın da acı çekebildiğini, üzülebildiğini, sevinebildiğini, sevgi ve bağlılık hissedebildiğini, hastalanabildiğini, insanlar gibi bir vücut çalışma sistemi olduğunu, hatta benzer organları olduğunu öğrenen çocuk, onu artık tamamen yabancı, dolayısıyla korkulacak bir varlık gibi algılamaz. Ortalama ömürleri insanınkinden kısa olan hayvanlar sayesinde çocukların doğum ve ölümün, doğal bir denge olduğunu anlarlar. Çocuk, doğumla ölüm arasındaki ilişkiyi, insanın diğer canlılarla olan bağını ve ahlaklı bir yaşamın temellerini hayvanla ilişkisi sayesinde pekiştirir. Hayvanlarla kurulan bağın, çocuğun arkadaşlık duygusunun gelişimine katkıda bulunduğunun da altını çizmek gerekir. Bu ilişki sayesinde, çocuk daha hoşgörülü, daha verici, daha paylaşımcı, daha anlayışlı, farklılığa daha açık bir kişilik geliştirebilir. Hayvan sevgisinin, çocuklar arasındaki ayrımcılık ve şiddetin önlenmesinde de büyük etkilerinin olduğu unutulmamalı.

Bu manada geçmiş yıllarda da yaptığımız gibi boyama kitapları ve etkinlikler ile çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak Adıyaman Veteriner Hekimleri odası olarak sorumlu olduğumuz bilinci ile 4 Ekim hayvanları koruma gününü kutluyoruz” diye konuştu.