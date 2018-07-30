Başkan Öztürk’ten ‘kurbanlık’ açıklaması

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Orhan Öztürk, Kurban Bayramında yaklaşık 600 bin büyükbaş ve 2 milyon küçükbaş hayvanın yetiştirilmesi, taşınması, pazarlanması, satışı, kesimi ve tüketiminin yapılacağını ifade etti.

Kurbanın insan sağlığı, hayvan sağlığı, çevre, ekonomik ve hijyen boyutu bulunduğuna dikkat çeken Orhan Öztürk, özellikle veteriner hekim kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan, satışa sunulan hayvanlar bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırmakta ve kesilen hayvanlardan elde edilen etler ise insan sağlığı açısından önemli bir risk oluşturduğunu söyledi.

Öztürk açıklamasında, “Kurbanlık hayvanların sokaklarda dolaştırılmaları, meydanlarda bekletilmeleri, satın alınan hayvanların evlerin bahçelerinde, balkonlarında tutulmaları ve uygun olmayan yerlerde kesilmeleri tehlikenin boyutunu daha da arttırmaktadır.

Kurban Bayramı dolayısıyla bayram öncesi yoğun bir hayvan hareketinin yaşanacak olması birçok yönüyle önem arz etmektedir. Yurdumuzun değişik yörelerinden başka başka bölgelere hayvan nakilleri gerçekleşecektir. Diğer taraftan ülkemizin doğu ve güneydoğu sınırlarından hayvan kaçakçılığının olduğu bilinmektedir. Bu sebeple özellikle başta şap hastalığı olmak üzere, tüberküloz, çiçek, koyun-keçi vebası, şarbon gibi birçok salgın hastalık başka yerlere taşınacaktır. Bu durum ülkemiz hayvancılığı açısından büyük ekonomik kayıplara neden olacaktır. Bu nedenle hayvan hareketlerinin kontrolü çok büyük önem taşımaktadır.

Kurbanlık hayvan sevki yapacak yetiştiricilerimizin, sevkten en az 15 gün önce hayvanlarına şap aşılarını yaptırmaları, büyükbaş hayvanlarının mutlaka küpeli, pasaportlu olması, köyden ilçeye Menşe Şahadetnamesi, ilçeden il ve iller arasında Veteriner Sağlık Raporu ile nakletmeleri, nakil vasıtalarını hayvanların refahını sağlayacak şekilde düzenlemeleri ve dezenfekte ettirmeleri gerekmektedir.

Kurbanlık hayvanlar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan ruhsatlı, veteriner hekim kontrolünün yapıldığı, her gün dezenfekte edilen hayvan pazarlarında ve kurban komisyonunun belirlediği yerlerde satışa sunulmalıdır. Kurbanlık alacak vatandaşlarımız da böyle yerleri tercih etmelidir.

Kurbanlık hayvan alımlarında, veteriner sağlık raporu ve menşe şahadetnamesi olmayan, sığır ve mandalarda küpesi ve pasaportu bulunmayan, çok zayıf olan, gebe olan, yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, tüyleri karışık ve mat olan, bakışları ve dış görünümü cansız olan, pis kokulu ishali ve burun akıntısı olan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan hayvanların alınmaması gerekmektedir.

Satın alınan hayvanlara eziyet etmeden, asgari teknik ve hijyenik şartları taşıyan yerlerde kesmeliyiz. Bu konuda veteriner hekim kontrolünün olduğu ruhsatlı mezbahalar ve Kurban Komisyonunca belirlenen kesim yerleri tercih edilmelidir” dedi.

Kesim yerleri ile de vatandaşları uyaran Öztürk, “ Kesim yeri temiz olmalı ve akarsu bulunmalıdır. Kesim yapan kişinin sağlıklı ve temiz olması gerekir. Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında kirlenen bıçaklar dezenfekte edilmelidir. Hayvan tutulup yatırılırken veya askıya alınırken işkence-eziyet edilmemelidir. Kesim mümkünse askıya alarak yapılmalıdır. İç organlar yüzme isini takiben en kısa sürede çıkarılmalıdır. Yutak boşaltılmalı, mide-bağırsak, safra ve idrar kesesi ve üreme organları çıkarılmalı, hasta ve süt bulunan memeler karkastan uzaklaştırılmalıdır. Kesim sırasında kan, bağırsak içeriği gibi maddelerle çevrenin kirlenmesi engellenmelidir. Tüketilecek sakatatlar temiz bir şekilde çıkarılmalıdır. Kurban atıkları çöp varillerine ve gelişi güzel çevreye atılmamalı, kanalizasyon kanallarına dökülmemelidir. Çevre temizliği ve halk sağlığı açısından bu tür atıklar sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde derin çukurlara gömülmelidir.

Kesim sonrasında doku ve organlarda lezyon, şişlik, kötü koku ve anormal bir görüntü tespit edildiğinde et tüketilmeden önce mutlak surette bir veteriner hekime gösterilmelidir” diye konuştu.