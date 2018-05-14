Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 15:39

Başkan Şahan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutladı

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Şahan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutladı

14 Mayıs 2018 15:39


Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında, hayat standartlarının yükseltilmesinde, tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerin her zaman baş tacı olduğunu söyledi.


Salih Şahan açıklamasında, “Yediğimiz her ekmekte, içtiğimiz her çorbada, giydiğimiz her kıyafette çiftçimizin hakkı ve alın teri vardır. Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerimizin emeği kutsaldır.


Toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe ve huzur ortamına katkı sağlaması dileğiyle, tek amaçları üretmek, üretirken insanca ve sadece namerde muhtaç olmadan yaşama azmi ile toprağı işlemeye gayret eden çiftçimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutluyor, ürünlerinin bereketli, geleceklerinin umutlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç