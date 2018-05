Başkan Şahan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutladı

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında, hayat standartlarının yükseltilmesinde, tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerin her zaman baş tacı olduğunu söyledi.

Salih Şahan açıklamasında, “Yediğimiz her ekmekte, içtiğimiz her çorbada, giydiğimiz her kıyafette çiftçimizin hakkı ve alın teri vardır. Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerimizin emeği kutsaldır.

Toprağın bereketinin üretime, üretimin zenginliğe ve huzur ortamına katkı sağlaması dileğiyle, tek amaçları üretmek, üretirken insanca ve sadece namerde muhtaç olmadan yaşama azmi ile toprağı işlemeye gayret eden çiftçimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutluyor, ürünlerinin bereketli, geleceklerinin umutlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.