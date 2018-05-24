Başkan Şahan yangınlar konusunda uyardı

Hasat sezonunun başladığı bu günlerde, yangın tehlikesi nedeniyle Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan’dan bir takım uyarı geldi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan açıklamasında, “Alın teri ve göz nuru bir yıllık emeğin karşılığı ürünlerin, büyük oranda gelişi güzel ve bilinçsizce atılan sigara izmaritlerinden kaynaklanan ürün yangınlarından dolayı bazı çiftçilerimiz oldukça mağdur duruma düşmektedir ve ailesinin bir yıllık geçimleri heba olmaktadır. Gerek yaya ve gerekse araçlarla yoldan geçen hemşerilerimiz içtikleri sigara izmaritlerine dikkat etmelidir. Piknik amaçlı yakılan ateşler için gerekli tedbirin alınması gerekiyor. Hasat esnasında oluşacak kıvılcımlardan kaynaklanan yangınlar için, biçerdöverlerde kesinlikle yangın tüpünün bulundurulması gerekmektedir. Çiftçilerimize yangınsız, bol ve bereketli bir hasat sezonu dilerim” diye konuştu.