Başkan Tanrıverdi güven tazeledi

Dernek binasında gerçekleştirilen olağan genel kurulunda mevcut Başkan Rıza Tanrıverdi tek liste halinde seçime girdi. Çoğunluğun sağlandığı genel kurulda Rıza Tanrıverdi yeniden başkanlığa seçildi.

Yapılan kongreye Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı İsmet Kurt, Alevi Kültür Dernekleri Bölge Sorumlusu Kazım Kılıç, Alevi Kültür Dernekleri Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman yönetimi ile dernek üyeleri katıldı.

Birlik ve beraberlik mesajları vererek derneğin daha önceden yapmış olduğu faaliyetlerden bahseden ve bundan sonra yapacakları çalışmaları da söyleyen Başkan Rıza Tanrıverdi, kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.