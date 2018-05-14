Başkan Tokur Hemşireler Haftasını kutladı

Türkiye’de görev yapan 153 bine yakın hemşirenin 12-18 Mayıs Hemşireler haftasını bayram havasında kutlamalarını istediklerini söyleyen Tokur, biriken sorunlar, karşılanmayan talepler ve gerçekleşmeyen beklentiler nedeniyle bu uzak bir hayal olarak kaldığını söyledi. Gece gündüz, bayram, tatil demeden devletin verdiği görevle millete hizmet eden, ailesinden, sosyal yaşamından kutsal görevi için fedakarlıkta bulunan hemşirelerimizin hakkının ödenemeyeceği konusunda tam bir mutabakat olduğunu belirten Tokur, “Tüm sözleşmelilerin kadrolu olması için Türkiye Kamu-Sen olarak bir dilekçe kampanyası başlattık. Bu konuda kadrolu olmayan tüm çalışanlardan, hemşire arkadaşlarımızdan mücadelemize destek bekliyoruz. Hemşirelerimizin iş yükü katlanılmaz bir boyuta ulaşmıştır. Türkiye’de 100 Bin kişiye düşen ebe hemşire sayısı 257 iken OECD ortalaması ise 1098’dir. Yani Türkiye’deki hemşireler OECD ortalamasına göre 4 kat daha fazla çalışmaktadırlar. Daha iyi çalışma şartları sağlanması ve temel ücretlerin iyileştirmesi arzumuzdur. Bunun bir an önce gerçekleştirilmesi gereklidir. Hemşirelerimizin Hak ettikleri mali ve sosyal haklar, çalışma hayatını kolaylaştıracak imkanlar hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına sunulmalıdır. Fedakarlık timsali, devletin şifa ve şefkat eli hemşire arkadaşlarımızın sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin gerçekleşmesi temennisiyle 12-18 Mayıs hemşireler haftasının kutluyor, çalışma hayatında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.