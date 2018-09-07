Başkan Tokur sağlıkta yaşanan şiddete çözüm bulunmasını istedi

Başkan Tokur, sağlıkta yaşanan şiddetlerin cinayetlere kadar ilerlediğini vurgulayarak, “Çalışanların kafasında kaldırım taşı kırıldığı, gruplar halinde saldırıların yaşandığı bir vahşet boyutuna taşınmıştır. Darp etmenin yanı sıra ısırma gibi vakalarda görülmeye başlanmıştır. Vatandaş şiddeti adeta bir tedavi yöntemi gibi kullanmaktadır. Şiddet uyguladığında, hastaneyi birbirine kattığında sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşabileceği gibi tuhaf bir anlayışa sahip olmuştur. Şiddet uygulayanların adliyenin kapısından elini kolunu sallaya sallaya çıktığı ancak yoğun bir kamuoyu baskısı olursa tekrar gözaltına alınıp tutuklandığı tuhaf bir adalet düzeni yaşanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra sağlık çalışanlarına karşı bir linç, kültürü geliştirildiği de göze çarpmaktadır. Kısacası sağlıkta şiddet ve linç sağlık çalışanlarının hizmet üretmesine engel olacak bir seviyeye gelmiştir. Acil çözümler bulunması gereklidir. Zira bugüne kadar yapılan düzenlemelerin bir faydası olduğu görülmemiştir. Sağlıkta şiddetin durmak bir yana artarak devam etmesindeki en önemli neden etkin ve caydırıcı tedbirlerin hayata geçmemesidir. Örneğin tutuklu yargılama sadece kağıt üstünde kalmaktadır. Uygulamada pek hayata geçmeyince, şiddet uygulayan elini kolunu sallaya sallaya gezdikçe çözüm olmamaktadır. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara, sağlık kurumlarında ortalığı birbirine katanlara bu işin sonunun tutuklu yargılanmak olduğunun idrakine varmaları sağlanmalıdır. Devletin ceza sistemi ve uygulayıcıları bunu hissettirmelidir. Bunun yanı sıra şiddetin bir tedavi biçimi olarak algısı yıkılmalı, şiddet uygulayanların acil haller dışında kamu sağlık hizmetlerinden belli bir ücret karşılığı yararlandırılması getirilerek bu durum tersine çevrilmelidir. Yani kişi sağlık çalışanına şiddet uyguladığında belli bir süre ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanamayacağını bilmelidir, Şiddetin kendisine bir fatura çıkaracağını anlamalıdır. Tüm bunların yanı sıra Türk Sağlık-Sen olarak önerimiz sağlık hizmeti veren birimlerin ve yerlerin hiçbir ayrım gözetilmeden olarak tanımlanmasıdır. Sıfır toleranslı alanlarda işlenen suçlara en sert yaptırımlar uygulanır ve bu suçlara karşı hakimlerin bir takdir yetkisi de bulunmaz. Sağlıkta şiddet konusunda da bu tarz çözümlerin faydalı olacağına inanıyoruz. Bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Türkiye’de sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için acil ve sert yaptırımlar gereklidir” diye konuştu.