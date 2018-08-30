Başkan Tokur’dan döner sermaye açıklaması

Sadece çalışanlar açısından bakıldığında bile hiç bir çalışanın memnun olmadığı, 5-6 yıl öncesinde alınan performans ödemelerinin mumla arandığı ve 5-10 TL gibi trajik ödemelerin yapıldığı bir sistemin var olduğu söyleyen Başkan Tokur, “Çalıştıkça artacak denilen döner sermayenin iş yükü artıkça azalmıştır. Hastanelerle ilgili birleştirme, taşınma gibi durumlarda sürekli olarak döner sermaye sistemi üzerinden çalışanların alın terlerine adeta el konulmaktadır. İdareler bütün finansal sorunlarda çözüm olarak çalışanın döner sermayesinden kesinti yapmayı kural haline getirmiştir. Kısacası döner sermaye sistemi yürütülemez bir hale gelmiştir. İşte bu sebepledir ki biz uzunca bir süredir döner sermaye sisteminde kapsamlı bir değişikliğe gidilerek mevzuatın yenilenmesi gerektiğini söylüyoruz. Döner sermaye sorununa, tüm çalışanları kapsayacak bir biçimde çözüm getirilmesini ısrarla savunuyoruz. Bu anlamda temel beklentimiz çalışanların performans ödemelerinin arttırılması ve döner sermayelerin emekliliğe yansıtılmasıdır. Bakandan acele etmesini istiyor ve beklemeyin diyoruz. Çünkü artık beklemenin ve günü kurtarma gayretlerinin boş olduğu açıktır. Çare olmayacak kısa vade çözümlerin de vakti geçmiştir. Umarız ki bakana bu çağrımız bir karşılık bulur. Biz Türk Sağlık-Sen olarak bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu açıkça ilan ediyor ve bu düzenlemelerin sosyal taraflarla istişare ile yapılmasını arzu ettiğimizi belirtiyoruz. Ümit ediyoruz ki yeni dönemde kararlar istişare ile alınır, yapılacak düzenlemeler sosyal taraflarla paylaşılır ve ortak beklentilere ortak çözümler üretilir. Döner sermaye düzenlemesinde bunun ilk örneği olur” diye konuştu.