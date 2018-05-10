Başkan Tokur’dan döner sermaye düzenlemesi açıklaması

Sendika tarafından 30 Mart 2018 tarihinde 4/C’den 4/B’ye geçen personelin performansa dayalı döner sermayesi ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığına bir başvuru yapıldığını belirten Tokur, “Performansa dayalı ödemelerine ilişkin bir düzenleme tesis edilmediği belirtilerek acil olarak bir düzenleme yapılması istenmişti. Başvurumuz sonuç vermiş Sağlık Bakanlığı bu konudaki çalışmasını tamamlayarak taşra teşkilatına nasıl döner sermaye ödeneceğine dair bilgi notunu göndermiştir” dedi.

Bakanlığın gönderdiği bilgi notundan da bahseden Tokur, “Söz konusu işlemler ve yapılan düzenlemelerde sabit ek ödeme oranı yüzde 20 olarak belirlenmiş olup, ayrıca personele yapılacak ek ödeme tavan matrahında ise aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.

İdari büro görevlisi için genel idari hizmetler sınıfı personelden yeni memuriyete başlamış memur unvanlı personel emsal alınacak olup, lisans mezunu ise 9. derecenin 1. kademesindeki emsali, yüksekokul mezunu ise 10. derecenin 2. kademesindeki emsali alınacaktır.

İdari destek görevlisi için yardımcı hizmetler sınıfı personelden yeni memuriyete başlamış memur unvanlı personel emsal alınacak olup, ilkokul mezunu ise 15. derecenin 1. kademesindeki emsali, ortaokul mezunu ise 14. derecenin 2. kademesindeki emsali, lise mezunu ise 13. derecenin 3. kademesindeki emsali ve mesleki ve teknik lise mezunu personelde 12. derecenin 2. kademesindeki emsal alınarak tavan ek ödeme matrahı hesaplanarak Nisan 2018 dönemi performans ödemesine dahil edilecektir.

Personele, 2-14 Nisan ile 15 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde sabit ek ödeme yapılmış ise 2-30 Nisan tarihleri arasındaki performansa dayalı ek ödemeden mahsup edilecektir.

Eğer personele 2 Nisan- 15 Mayıs tarihlerinde herhangi bir ödeme yapılmamış ise performansa dayalı ek ödemenin tamamı, izin, rapor gibi nedenlerle performansı olmayan ya da sabit ödemede belirlenen tutarın altında kalmış ise yapılacak ödemelerde belirlenen tutar ya da fark tutarı ödenecektir” diye konuştu.