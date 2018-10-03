Başkan Tokur'dan öldürülen doktor ile ilgili açıklama

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı İrfan Tokur, İstanbul'da öldürülen Dr. Fikret Hacıosman ile alakalı olarak açıklamalarda bulundu.

Sağlıkta şiddet konusunda daha önceden defalarca gerekli önlemlerin alınmasına yönelik uyarılarda bulunduklarını belirten Tokur, “Ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadığı gibi geçmişte yaşanan vahşetler de birkaç gün kınama ve taziye mesajları ile geçiştirilip unutulanlar kervanına katıldı.

Bir doktorumuz daha bir cinayete kurban verdik. İlk olmadı ne yazık ki böyle devam ederse sonda olmayacak. Bu vahşet düzeni gerekli önlemler ve ağır yaptırımlar olmaz ise sürüp gidecek. Artık bir şeyler yapılsın. İyi dilekler, temenniler bir kenara bırakılsın. Çalışana sevgi içeren cümleler kurmak yerine onların sorunlarını çözen adımlar atılsın.

Gelin şiddeti, el birliği ile çözelim, en aza indirelim, biz buna hazırız. Bakanlık, STK'lar ve diğer tüm paydaşlar bir araya gelelim, Ne yapabilirizi tartışalım, karara bağlayalım.

Sağlık çalışanları sadece güvenli çalışmak ve akşam olunca sağ salim ailesine kavuşmak istiyor. Hastanelerin savaş meydanlarını andırdığı, çalışanın her saniye şiddete uğrama endişesi ile yaşadığı bir ortam olarak kalmasını istemiyor. Şifa veren eller kendi hayatlarından her gün endişe duymaktan yoruldular. Bunun düzeltilmesini istiyorlar. Bizde onların sesi oluyor ve bu çağrıya kulak verin diyoruz. Bir kez daha bugün hayatını kaybeden doktorumuzu rahmetle anıyor, ailesine sabır sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.