Başkan Tokur'dan yıpranma payı açıklaması

Başkan Tokur yapmış olduğu açıklamada, sağlık çalışanlarının hakkı olan yıpranma payı ile ilgili bir düzenlemenin meclisten geçerek yasalaştığını fakat bu düzenleme beklentileri karşılamaktan çok uzak kaldığını belirtti. Başkan Tokur, “Söz konusu düzenleme sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsamadığı gibi bazı sağlık meslek mensupları da kapsam dışında bırakıldı. Yıpranma payının 5 yıla 1 yıl olarak verilmesi yetkililerce telaffuz edilmişken bu süre 6 yıla 1 yıl olarak yasalaştı. Fiilen çalışılmayan günlerin kapsam dışında bırakılması ile bu süre 9 yıla 1 yıl oldu. Geriye dönük çalışmaları kapsamaması nedeniyle de çalışan yılların karşılığı verilmedi. Düzenlemedeki bu üç temel sorun yıpranma payının çalışanların beklentisini çok uzağında kalmasının nedeni olmuştur. Düzenlemenin TBMM sürecine bedelli askerlik gibi bir konu ile çok hızlı şekilde gelip yasalaşması ve sosyal tarafların dolayısıyla çalışanların görüş ve önerilerinin dikkate alınmaması yasanın bu hale gelmesinin nedenlerinden biridir. Türk Sağlık-Sen olarak yasalaşma sürecinde kısıtlı zamana rağmen yoğun bir çaba göstermiştik. Fakat TBMM'de çalışanların talepleri ne yazık ki karşılık bulmamıştı. Kısa bir zaman sonra TBMM yeni yasama yılı faaliyetlerine başlayacak. Türk Sağlık-Sen olarak yeni yasama yılında yapılan yanlıştan dönülüp beklentilerin karşılanmasını istiyoruz. Yıpranma payının kapsamının genişletilmesi, geçmiş çalışmaları kapsaması ve süresinin makul olması için bir dilekçe kampanyası ile yüzbinlerce sağlık çalışanın sesini TBMM ulaştırmak için yola çıktık.

Bu anlamda başlattığımız dilekçe kampanyamıza sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm çalışanları destek vermeye çağırıyoruz.

Dilekçe kampanyamızla yıpranma payı ile ilgili mücadelemizi bir kez daha Türkiye'nin gündemine taşıyacağız. Kampanyamızla Türkiye'nin tüm illerinden bir sesleniş daha yaparak, kararlığımızı ortaya koyacağız.

Türk Sağlık-Sen olarak topladığımız tüm dilekçeleri TBMM'ye teslim edeceğiz. Çalışanların beklentilerini karşılayan bir yıpranma payının hayata geçirilmesini isteyeceğiz.

Sizin için verdiğimiz bu mücadeleye gelin omuz verin. Hakkınıza sahip çıkın. Dilekçe kampanyamıza şubelerimizin kurumlarda açacağı stantlarda dilekçeleri imzalayarak katılın. Dilekçenizle gücümüze güç katın” diye konuştu.