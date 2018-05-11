Başkan Toprak: “3 Bin aileye gıda yardım yapılacak”

Ramazan ayı öncesi ilçedeki 18 mahallenin muhtarıyla bir araya gelen Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, muhtarlardan ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edilmesini isteyerek tespit edilen 3 bin aileye gıda yardımı paketi dağıtacaklarını belirtti.

Başkan Toprak, “Bu ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımlarımız olacak. Kahta Belediyesi olarak tespit edilen 3 bin aileye gıda yardımı paketi dağıtacağız. Amacımız Ramazan ayında sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında halkımızla paylaşmak ve dayanışmaktır. Ramazan ayında vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Çorbalarında az da olsa bir katkımız olacaksa bu bizleri çok mutlu edecektir. Vatandaşlarımızın duasına talibiz. Tüm vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirmesini temenni ediyorum. Muhtarlarımızdan tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayı için hazırlanan 3 bin gıda yardımı paketi dağıtacağız” diye konuştu.