Başkan Toprak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Açıklamasında birlik ve beraberliği vurgulayan Başkan Toprak, Türkiye üzerinde hain ve kötü emeller taşıyan terör örgütleri ve destekçilerine inat ülkenin güçlü geleceğini inşa etmeye devam ettiğini belirtti. Toprak, “Türkiye üzerinde hain ve kötü emeller taşıyan terör örgütleri ve destekçilerine inat, milletimiz birlik ve beraberlik içinde güçlü geleceğini inşa etmeye tüm gücüyle devam ediyor. Her karış toprağı, aziz şehitlerimizin kanları ile sulanmış olan vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyenlere karşı milletçe tek vücut ve tek yürek olarak yaptığımız İstiklal Savaşımızın büyük zafer tarihi olan 30 Ağustos’un 96. Yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Milletimiz 30 Ağustos 1922’de elde ettiği zaferin bir benzerini, 15 Temmuz 2016’da hain terör örgütü FETÖ ve destekçilerine karşı elde etti. Millet olarak 30 Ağustos Zaferi’ni kazandıran aynı ruh ve heyecan ile bugün de hain şer odakları ve destekçilerine karşı vatanımızı canla ve başla koruyoruz, koruyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Savaşı kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin ve kıymetli hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.