Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 17:36

Başkan Toprak 8. ödülü almaya hak kazandı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından yılın başarılı belediye başkanı ödülü verilecek.

Başkan Toprak 8. ödülü almaya hak kazandı

03 Aralık 2017 17:36


2004-2009 yılları arasında 4 kez, 30 Mart 2014 yılından bu yana ise 3 kez olmak üzere toplamda 7 kez ödül alan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak yılın başarılı belediye başkanı seçilmesinin ardından 8. ödülünü alacak. Yıl içerisinde sunulan projeler ile yapılan çalışmaların halk tarafından değerlendirildiği ve yerel yönetimler tarafından prestijli bir ödül olarak nitelendirilen yılın başarılı belediye başkanları ödül töreni 23 Aralık 2017’de Kayseri’de yapılacak. Anadolu yerel yönetimler dergisinin her yıl yaptığı araştırma ve anketlere sonuçlarına göre belirlediği başarılı başkanı ödülüne bu yıl da layık görülen Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Bu yıl Türkiye genelinde yapılan anketler sonucunda Anadolu Yerel Yönetimler Dergisinin yılın başarılı belediye başkanı ödülüne layık görüldük. Kahta’mızı geleceğe hazırlama anlamında yaptığımız çalışmalar değerli bulundu. Bu ödül bize daha fazla sorumluluk yüklemiştir. Kahtalı hemşerilerim adına 23 Aralık’ta Kayseri’deki ödül töreninde bulunacağız. Bu ödül bize moral ve motivasyon katacak. Kahta ilçemizin adı bir adım daha öne çıkacaktır. Kahta Belediye başkanı olarak ilçemizin tanıtımı adına her zaman elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yapmış olduğumuz hizmetlerin yanında ilçemizin tarihi dokusunu, turizmini ve inanç turizmini her zaman ön plana çıkaracağız. Mücadelemize yılmadan ve yorulmadan devam edeceğiz. Bizi bu ödüle layık gören halkımıza ve yerel yönetimler dergisine teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
16
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    9°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç