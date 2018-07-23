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23 Temmuz 2018 17:05

Başkan Toprak Basın Bayramını kutladı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Toprak Basın Bayramını kutladı

23 Temmuz 2018 17:05


Mesajında basın mensuplarının kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda hizmet ettiğini belirten Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, gazetecilerin halkı gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olduğuna dikkat çekti.


Başkan Toprak, “Başta Adıyaman ve ilçelerinde olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri gündeme taşıyarak basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarının ve tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler Gününü kutluyorum. Basın mensupları, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet etmektedir. Halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan Bu vesileyle tüm Gazetecilerin doğru, tarafsız ve ilkeli yayınlarıyla, mesai mefhumu tanımadan milletimize hizmet eden yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında görev yapan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı’nı 110. yıldönümünde tebrik eder çalışmalarından üstün başarılar dilerim” diye konuştu.




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