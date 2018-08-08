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08 Ağustos 2018 12:50

Başkan Toprak çalışmaları yerinde inceledi

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Cumhuriyet Mahallesinde devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Toprak çalışmaları yerinde inceledi

08 Ağustos 2018 12:50


Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Mahallesinde gerçekleştirilen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını denetleyen Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, işçilerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. Başkan Toprak daha sonra işçilerle birlikte kilitli parke taşı döşedi. Mahalle sakinleriyle de araya gelen Toprak, çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kilitli parke taşı döşeme çalışmaları hakkında çalışanlardan bilgi alan Başkan Toprak, “Kahta Belediyesi olarak yaz kış demeden, gece gündüz demeden halkımızın hizmetindeyiz. Cumhuriyet mahallemizde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Kahta Belediyesi olarak sadece burada değil kırsal ve ilçe merkezi ayrımı gözetmeden ilçemizin çeşitli noktalarında çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarımızı yapan ekiplerimize, sıcakta alın teri döken işçilerimize teşekkür ediyorum. Kahta halkı her şeyin en iyisine layık düşüncesiyle çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.




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