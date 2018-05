Başkan Toprak Engeliler Haftasını kutladı

Başkan Toprak, Engelli olmanın sadece engellileri ve ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, herkesin yakından ilgilendiren, tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir sosyal olgu olduğuna vurguladı. Toprak, "Engellilerimizin günlük hayatta karşılaşmış oldukları en büyük problem, sahip oldukları engeller değil, engelliliğin oluşturduğu farklılığı bahane eden toplumun, engellilere karşı geliştirdiği tutumlardır. Toplumumuzda engelli vatandaşlarımıza yönelik bu tutumların değiştirilebilmesi amacıyla, onların farklılıklarına saygı göstererek, toplumda yaşayan tüm bireylerin eşit olduğuna inanmamız ve bu inancı günlük yaşantımızda uygulamamız gerekmektedir. Bu çerçevede, engelli vatandaşların sorunları ve çözümlerine yönelik olarak devletimizin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarımızın da etkin rol üstlenmeleri büyük önem taşımaktadır.

Bu çabalar sayesinde, engelli vatandaşlarımız başkalarına bağımlı olmadan hayatlarını sürdürmekte, çalışma imkanlarına kavuşmakta ve sorunlarını her platformda dile getirebilmektedir. Unutmayınız ki, engelli olmak kişinin tercihi değildir ve her birey bir engelli adayıdır. Onların yaşam şartlarının iyileştirilmesi her duyarlı vatandaşın önceliği olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın sorunlarının daha fazla gündeme taşınarak, çözümler üretileceğine yürekten inanıyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” diye konuştu.