Başkan Toprak ile vedalaştılar

Kahta İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ali Murat Ayşen Sakarya’ya, İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan tayinin Isparta’ya ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Selçuk Çalıkuşu’nun tayininin Adıyaman Jandarma Özel Harekat’a çıkması nedeniyle veda ziyareti gerçekleştirdiler. Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a veda ziyareti gerçekleştirildi.
Yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, ilçeye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Başkan Toprak, görev anısı olarak çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.