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27 Temmuz 2018 15:43

Başkan Toprak ile vedalaştılar

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Garnizon Komutanı, ilçe Emniyet Müdürü, ilçe Jandarma Komutanı tayinlerinin çıkmasından dolayı Başkan Toprak’a veda ziyaretinde bulundu.

Başkan Toprak ile vedalaştılar

27 Temmuz 2018 15:43


Kahta İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ali Murat Ayşen Sakarya’ya, İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan tayinin Isparta’ya ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Selçuk Çalıkuşu’nun tayininin Adıyaman Jandarma Özel Harekat’a çıkması nedeniyle veda ziyareti gerçekleştirdiler. Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak’a veda ziyareti gerçekleştirildi.


Yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, ilçeye yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Başkan Toprak, görev anısı olarak çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.




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