Başkan Toprak İlim Yayma Cemiyeti yöneticileri ile bir araya geldi

Adıyaman'ın Kahta İlim Yayma Cemiyeti Şubesi, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'ı ziyaret etti.

İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şubesi, kurum ziyaretleri kapsamında Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'ı ziyaret ederek cemiyetin kuruluşu, misyonu, gayesi ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette konuştan İlim Yayma Cemiyeti Kahta Şubesi Başkanı Bilal Akgül, bugünün gençlerinin yarının umudu olduğunu dile getirerek, Kahta gençliğine yönelik yapılacak çalışmalarda kurumlar arası dayanışmanın, ortak akıl ve istişarenin önemine vurgu yaptı.

Başkan Akgül, “İstişareler yapılacak çalışmaların mihenk taşıdır. Aydınlık yarınlar için erdemli ve değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi lazım. Çünkü bu günün gençleri yarının umududur. Kahta gençliğine yönelik yapılacak çalışmalarda kurumlar arası dayanışmanın, ortak akıl ve istişarenin önemi çok büyük” dedi.

Kahta gençliği için yapılacak tüm çalışmalarda her zaman katkı sunmaya hazır olduklarını belirten Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, ilim yayma cemiyetinin neslin eğitimine, vatanını seven gençliğin yetişmesinde gösterdiği takdire şayan olduğunu söyledi.

Başkan Toprak, “Kahta Belediyesi olarak gençlere yönelik yapılan tüm çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu anlamda imkanlar ölçüsünde bu tür çalışmalara destek veriyoruz. İlim Yayma Cemiyeti'nin neslin eğitimine, vatanını seven bir gençliğin yetişmesinde oynadığı rol konusundaki hassasiyet takdire

Şayandır. Bu anlamda ilim yayma cemiyetinin Kahta şubesinin yapacağı her tür çalışmaya destek vermekten onur duyarız” diye konuştu.