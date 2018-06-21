Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, asfalt sezonunun başlaması ile birlikte asfalt çalışmasının start aldığı Yavuz Selim, Cumhuriyet ve Fatih mahallerinde devam eden kilitli parke taşı serimi çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaların yapıldığı alanlarda mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Toprak, ayrıca vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, taleplerinin yerine getirilmesi hususunda ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Seçim öncesi verilen sözlerin teker teker yerine getirdiklerini belirten Başkan Toprak, “Seçim öncesi ne söz verdiysek sözlerimizi birer birer yerine getirdik, getiriyoruz. Hedefimiz Kahta’mızı Türkiye’nin incisi haline getirmektir.

Kahta’mız hızla gelişen ve büyüyen bir ilçedir. Bizler ekip arkadaşlarımızla beraber görevde olduğumuz 4 yıl süre zarfında gerçekten çok önemli projelere imza attık.

Göreve geldiğimizden 4 yıllık zaman zarfında ilçe merkezimizde toplam 300 bin metrekare sıcak beton asfalt, 237 bin metrekare sathi asfalt, 400 bin metrekare kilit parke taşı ve beton prizma taşı, 93 bin metre kare beton oluk taşı, 26 bin metre kare beton bordür taşı döşedik. Bizim hesaplarımıza göre ilçe merkezimizde üst yapı çalışması yapılmayan 200 bin metrekare yol var. Kalan 200 bin metrekarenin tamamlanması için yaklaşık 2 ya da 3 aya kadar önce kilit parke çalışmalarımızı başlattık. Yıl sonuna kadar 200 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması yapacağız. Allah’ın izniyle yıl sonuna kadar ilçemizin en ücra köşesindeki sokakların tamamı kilit parke taşı serimi ve sıcak asfalt çalışması yapılacak. Yılsonuna kadar ilçemizin alt yapı üst yapı sorunu diye bir sorunu da kalmayacak inşallah. Buradan tüm halkımıza bir müjde vereyim, inşallah bu ayın sonuna doğru ilçemizin şehir içi ulaşımının yükünü hafifletecek 2 çevre yolumuzun çalışmalarını başlatıyoruz. Biri ilçemizin kuzeyinden diğeri ise Güneyinden geçecek. Kuzeyin geçecek olan çevre yolumuz Menderes Mahallesi, Hürriyet, Turgut Özal ve Girne mahallerin Baraj Yolu-Diyarbakır yolu ile bağlantısını sağlayacak. Güney çevre yolumuz ise Baraj Yolu, Gazi Mahallesi, Cami, Bayraktar ve Karşıyaka mahallelerini Adıyaman yoluna bağlayacak. Hedefimiz Kahta’mızı değil Adıyaman’ın ya da bölgenin, Türkiye’nin en şirin ilçesi haline getirmek. Yılsonuna kadar yapacağımız çalışmalarla, hayata geçireceğimiz projelerle Allah’ın izniyle inşallah Kahta’mızı Türkiye’nin incisi haline getireceğiz” diye konuştu.