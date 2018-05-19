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19 Mayıs 2018 13:46

Başkan Toprak, kilitli parke çalışmalarını yerinde inceledi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Toprak, kilitli parke çalışmalarını yerinde inceledi

19 Mayıs 2018 13:46


Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Yeni Mahallede devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını denetleyerek çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, “Kahta Belediyesi olarak 18 mahalleye aynı anda hizmet vermeye çalışıyoruz. Mahalleler dağınık olmasına rağmen vatandaşlara hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Şu anda birçok mahallede hizmetlerimiz devam ediyor. Bütün hizmetlerimizi kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Yeni Mahalledeki kilitli parke döşeme çalışmalarını hızlandırdık. Bu anlamda fen işleri ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hem stabilize yol çalışmalarımız hem de kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerin hem kalitesini görüyor hem yapılan çalışmaların kalitesini kontrol ediyoruz” diye konuştu.




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