Başkan Toprak Malazgirt Zaferini kutladı

yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında 26 Ağustos 1071’de milletin kazandığı zaferin dünyanın en bereketli toprağı olan Anadolu’nun kapılarının sonuna kadar açılmasına vesile olduğunu vurgulayan Başkan Toprak, aziz milletin bereketli Anadolu topraklarında tüm dünya mazlumlarına kucak açmaya ve Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde mazlumlara umut olmaya devam edeceğini belirtti.

Başkan Toprak, “26 Ağustos 1071 tarihinde aziz milletimizin kazandığı zafer dünyanın en bereketli toprağı olan Anadolu’nun kapılarının sonuna kadar açılmasına vesile olması ile önem arz etmektedir. Milletimizin adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetim anlayışıyla Anadolu yüzyıllardır farklı din, dil, köken, kültüre sahip insanların bir arada barış ve huzur içerisinde yaşadığı topraklar haline gelmiştir. Tarihin akışını değiştiren bu zafer Anadolu’da Türkiye Cumhuriyetinin temellerini oluşturmasının yanı sıra ecdadımızın bize bıraktığı en değerli mirastır. Yaklaşık on asırdır düşmanların saldırılarına maruz kalan milletimiz ecdadımızın bize miras bıraktığı ve yurt edindiğimiz bu toprakları kanının son damlasına kadar korumuştur, korumaya da devam etmektedir. Kanımızla kazandığımız bu toprakları hiçbir gücün alamayacağını ve milletimizden başka hiçbir millete vatan olamayacağını tüm dünyaya defalarca ispatladık. Ecdadımızdan miras kalan ve bütün bereketiyle bize kucak açan bu topraklarda barış içerisinde, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bu aziz millet bereketli Anadolu topraklarında tüm dünya mazlumlarına kucak açmaya, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde mazlumlara umut olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle dünyanın en güzel toprağında, eşsiz vatanımızda birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle Malazgirt Zaferimizin 947. yıldönümünü kutluyor, bu büyük zaferde ve vatan uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.