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24 Aralık 2017 11:28

Başkan Toprak Ömer Halisdemir’i kabri başında andı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Başkan Toprak Ömer Halisdemir’i kabri başında andı

24 Aralık 2017 11:28


15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında darbeci General Semih Terzi’yi öldürdükten sonra şehit edilen kahraman Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabrini ziyaret eden Başkan Toprak, Ömer’ler bu topraklarda var oldukça, bu memleketin sırtı yere gelmeyeceğini söyledi.


Başkan Toprak, “Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir’in emaneti olan kıymetli ailesini ziyaret ettik. Vakur duruşlu yiğit babamızın ellerinden öptük. Şehidimizin babasına yöremiz dokuması seccade hediye ettik. Çukurkuyu Kasabası bizim için, Türkiye için çok özel bir yer. 15 Temmuz’da Ömer Halisdemir, yapmış olduğu kahramanlıkla göstermiş olduğu cesaretle bir anlamda darbenin seyrini değiştirdi. Bu şekilde de ülkemizin kaderi değişmiş oldu. İnşallah bundan sonra bu kahramanlar milletimizin içinden her zaman çıkmaya devam edecektir. Ömer’ler bu topraklarda var oldukça, bu memleketin sırtı yere gelmez. Onun gibi kahraman evlatlarımız olduğu müddetçe bu millet, ilelebet bu topraklarda yaşayacak. Bu bayrak semalarda ilelebet inmeyecek. Bu ezan minarelerden hiç o susmayacaktır. Allah rahmet eylesin" dedi.




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